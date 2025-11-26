Студента из Читы отправили в колонию за хищение денег у 91-летней свердловчанки

Верхнепышминский городской суд вынес приговор 18-летнему уроженцу Читинской области Александру Шивирову за хищение более 540 тыс. руб. у 91-летней пенсионерки, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере).

По данным следствия, в сентябре 2025 года Александр Шивиров вошел в состав организованной преступной группы, занимавшейся хищением средств у пожилых граждан. Преступники звонили жертвам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали пенсионеров, что их банковские счета стали жертвой хакерских атак, и просили снять все сбережения и передать их курьеру для «сохранности».

Одна из жертв, 91-летняя женщина, сняла все свои средства и передала их курьеру Александру Шивирову. Он внес похищенные средства на «криптокошелек» и передал логин и пароль соучастникам, оставив себе 8 тыс. руб.

Студента задержали по горячим следам в Березовском (Свердловская область). Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и обязал возместить ущерб пенсионерке. Материалы дела в отношении неустановленных участников выделены в отдельное производство.

Полина Бабинцева