Главу Иглинского района Гюзель Насырову наградили медалью в Кремле

Главу Иглинского района Гюзель Насырову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщила она в соцсетях. Награду вручил в Екатерининском зале Кремля заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Гюзель Насырова стала главой района в апреле 2021 года.

В ноябре текущего года она возглавила Союз женщин Башкирии, заменив Рашиду Султанову, руководившую организацией 28 лет.

Майя Иванова