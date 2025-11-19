Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава Иглинского района возглавила Союз женщин Башкирии

Главу администрации Иглинского района Гюзель Насырову избрали новым председателем Союза женщин Башкирии. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Гюзель Насырова отметила, что, будучи главой Иглинского района, ежедневно работала «над решением социальных вопросов, улучшением качества жизни семей, поддержкой материнства и детства». По ее словам, сейчас эти задачи «приобретают новый масштаб — в рамках всей нашей республики».

Новая руководительница Союза женщин Башкирии выразила «признательность и уважение предыдущему лидеру», Рашиде Султановой, которая 28 лет была «бессменным председателем, посвятив себя служению интересам женщин Башкортостана». Гюзель Насырова поблагодарила ее «за титанический труд» и призналась, что рада продолжить работу «на прочном фундаменте, который она создала».

Майя Иванова