Экс-руководителей иркутского СИЗО-1 осудили по делу о пытках заключенных

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему начальнику СИЗО-1 ГУФСИН по Иркутской области и его заместителю по делу о пытках заключенных. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Подсудимым назначили пять и четыре с половиной года колонии общего режима соответственно, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Кроме того, суд удовлетворил иски шестерых потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в размере 350 тыс. руб. каждому.

Источники «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах уточнили, что речь идет об Игоре Мокееве и его заместителе Антоне Самаре.

Как писал «Ъ», жалобы на работу учреждений исполнения наказаний поступили после бунта заключенных в ИК №15 в Ангарске весной 2020 года. Тогда, в частности, нескольких подозреваемых в организации бунта перевели в СИЗО-1.

В августе 2023 года Иркутский областной суд вынес приговор пятерым бывшим сотрудникам ГУФСИН также по делу о превышении должностных полномочий. Им назначили от четырех до пяти лет колонии общего режима.

Александра Стрелкова