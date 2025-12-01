Поликлиники на Среднем Урале получили оборудование на 14,3 млн рублей

Восемь центров здоровья в Свердловской области получили новое медицинское оборудование на сумму около 14,3 млн руб., сообщили в департаменте информационной политики региона. Более 190 единиц техники установили в поликлиниках Нижнего Тагила, Серова, Асбеста, Красноуфимска, Каменска-Уральского, Первоуральска и Екатеринбурга.

До конца года в больницы области планируется направить еще почти 2 тыс. единиц медицинского оборудования на сумму 2,2 млрд руб.

Ранее губернатор Денис Паслер сообщил, что в ближайшие годы власти региона планируют построить и реконструировать 11 крупных медицинских объектов, отремонтировать 150 учреждений и установить более 140 ФАПов, амбулаторий и центров общеврачебной практики.

Ирина Пичурина