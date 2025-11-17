До конца года в Свердловской области достроят четыре поликлиники

В ноябре-декабре в Свердловской области завершится строительство четырех новых поликлиник, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера Следующая фотография 1 / 2 Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера Фото: telegram-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Так, в Серове достраивается детская поликлиника на 500 посещений в смену. Новое здание будет в семь раз больше действующего и сможет вместить диагностические, хирургические и педиатрические блоки, дневной стационар, лабораторию и современные зоны ожидания.

В Арамили скоро откроется одноэтажная детская поликлиника площадью 4,7 тыс. кв. м на 150 посещений, что в восемь раз больше работающей поликлиники. Отдельное крыло предусмотрено для педиатров, узких специалистов, кабинетов физиолечения и функциональной диагностики, а также бассейна для малышей.

В Березовском почти готова двухсекционная детская поликлиника также на 500 посещений в смену. На четырех этажах будут работать все профильные специалисты. В Реже завершено строительство одноэтажной поликлиники на 150 посещений в смену, объект проходит проверки и готовится к вводу в эксплуатацию.

«В ближайшие годы планируем построить и реконструировать 11 крупных медицинских объектов, отремонтировать 150 учреждений и установить более 140 ФАПов, амбулаторий и центров общеврачебной практики»,— добавил Денис Паслер.

Напомним, в настоящий момент медики входят в число дефицитных работников в Свердловской области. На одну вакансию в сфере «Медицина, фармацевтика» в среднем приходится 2,6 резюме от потенциальных кандидатов.

Ирина Пичурина