«О качественных российских клонах пока говорить не приходится»

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края обсудили возможность законодательного закрепления понятия «клон винограда» и механизмов развития клоновой селекции. Парламентарии пришли к выводу, что такая селекция может стать одним из ключевых инструментов повышения эффективности виноградарства. По мнению депутатов, введение в федеральную нормативную базу понятия «клон винограда» позволит обеспечить производство саженцев наиболее востребованных рынком сортов. Эту инициативу «Ъ-Кубань» прокомментировал доцент кафедры виноградарства КубГАУ, виноградарь и винодел Дмитрий Козаченко.

Дмитрий Козаченко

Фото: предоставлено автором

«Клон — это разновидность сорта, которая сформировалась в течение ряда лет по специфическим признакам и отличается от основного (базисного) сорта. У него — своя урожайность, размер гроздей и ягод, ароматика, содержание танинов. Но мало просто отобрать кандидата в клоны — важно, чтобы он был без вирусных болезней. Говорить только о клоновой работе недостаточно. Сразу же параллельно нужно говорить и о фитосанитарной селекции.

К сожалению, invitro (размножение винограда в пробирках) — это прошлый век в производстве. Досадно, что ряд ученых делает упор на это направление.

Я очень рад, что депутаты обратили внимание на вопрос, связанный с законодательным закреплением понятия клона. Значит, этим направлением, наконец, начнут заниматься на более профессиональном уровне. В России клоновая и фитосанитарная селекция винограда фактически отсутствует. Я не вполне разделяю оптимизм некоторых публичных спикеров о том, что у нас сформирован стабильный рынок саженцев винограда.

Саженцы, которые сегодня у нас производятся, относятся к категории рядового посадочного материала (в основном на подвое Кобер 5 ББ). Он хорош, если нужна лоза для плетения корзинок.

Но если речь о качественном материале, то саженцы на этом подвое — далеко не то, что нужно. О качественных же российских клонах пока говорить не приходится. У нас в Краснодарском крае даже нет сортовых маточников винограда, где должна заготавливаться лоза для прививки.

Вся лоза разных сортов заготавливается на плодоносящих виноградниках. Также у нас отсутствует массовая селекция по положительным признакам, что недопустимо. В итоге приобретение наших саженцев — это покупка кота в мешке. Один куст имеет хороший урожай, другой — нет. Часто имеются примеси других сортов.

В этом смысле отечественные саженцы не сопоставимы с саженцами из Франции или Италии, где клоновая и фитосанитарная селекция налажена на совсем ином уровне. И если думать о качестве, то, положа руку на сердце, лучше купить саженцы там, пожертвовав государственной субсидией. Цена решения о выборе саженцев очень высока. Виноградник — это не пшеница. Если ошибся, на следующий год уже ничего не исправишь».