Начало декабря в Свердловской области будет теплым

На неделе в Свердловской области сохранится теплая погода для декабря благодаря атлантическому воздуху, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Антициклон над Казахстаном и Южным Уралом вместе с областью низкого давления над Баренцевым и Карским морями поспособствуют переносу тепла с запада.

Днем 1 декабря на Среднем Урале будет 0°..+5°. Однако в конце недели ожидается похолодание. С уходом циклона в Центральную Сибирь арктический антициклон сможет выйти на континент, что приведет к понижению температуры. Похолодание начнется в субботу, но оно будет соответствовать климатической норме, без аномальных морозов. Осадков в регионе будет немного — от 3 до 8 мм, и они выпадут в основном с пятницы по воскресенье.

В Екатеринбурге в понедельник днем установится температура +1°..+3°, будет в основном облачно, без существенных осадков, ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с. Во вторник ночью ожидается -2°, днем 0°, в среду — ночью -1°, днем 0°, в четверг — ночью -2°, днем 0°. Пятничной ночью температура снизится до -3°, днем до -1°. В ночь субботы похолодает до -8°, днем до -6°, в воскресенье — до -9°, днем до -7°. В начале следующей недели ожидается, что температура продолжит снижение.

Напомним, прошлая неделя выдалась снежной, однако к ее концу снег растаял во время оттепели.

Ирина Пичурина