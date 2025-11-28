В оттепель на выходных в Свердловской области растает снег

В Свердловской области в конце недели будет идти снег, однако к началу следующей недели он растает при оттепели, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Накануне среднесуточная температура достигла -1,6°, что на 8,2° выше нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пятницу Свердловская область окажется под влиянием циклона Wolfgang, что принесет осадки, температура составит днем -3°..+2°, на севере до -4°..-6°. Атмосферные фронты, связанные с этим циклоном, начнут проходить через регион с середины дня. Теплый фронт затронет южную часть области, а ночью на субботу — холодный.

К утру субботы ожидается от 5 до 10 мм осадков, а в южной части области — 2-5 мм. Снежный покров увеличится в северных и восточных районах на 4-8 см, в южной части — на 2-4 см. Однако похолодания не будет — на смену циклону придет теплая волна с запада, что приведет к оттепели. Она продлится до начала следующей недели, и большая часть снега растает.

В Екатеринбурге пятничным днем температура достигнет 0°..+2°, будет в основном облачно, во второй половине дня снег, мокрый снег, ветер западный с переходом на юго-восточный, южный, 3-8 м/с. В субботу ночью 0°, днем +2° и снег, в воскресенье, 30 ноября — ночью +1°, днем +3°, облачно. Следующая неделя и декабрь начнутся с околонулевых температур.

Ирина Пичурина