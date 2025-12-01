Трамп: переговоры с Украиной по новому плану урегулирования идут хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Украиной по новому плану урегулирования российско-украинского конфликта идут хорошо. При этом, как добавил господин Трамп, у него нет сроков «решения вопроса» между Россией и Украиной.

«Они проходят хорошо. Есть неплохие шансы заключить сделку»,— сказал президент США журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как отметил Дональд Трамп, у Украины «есть ряд сложных проблем», которые связаны с коррупцией. «Это определенно не помогает им»,— добавил господин Трамп.

Президент Соединенных Штатов также подтвердил, что его спецпредставитель Стив Уиткофф в ближайшее время отправится в Россию. Он добавил, что «когда-то на неделе» господин Уиткофф встретится с президентом Владимиром Путиным. AFP со ссылкой на источники писало, что переговоры в Москве ожидаются 2 декабря.

30 ноября в Майями прошли переговоры США и Украины. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио говорил, что встреча была продуктивной, но «предстоит еще много работы».