Третий аэропорт России приостановил работу

В аэропорту Краснодара введены дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Согласно действующим правилам, аэропорт принимает и отправляет регулярные рейсы только с 9:00 до 19:00.

Ранее работу также приостановили аэропорты Волгограда и Тамбова.

Оперштаб Краснодарского края сообщал, что над регионом сбиты БПЛА. Их обломки повредили три жилых дома и вышку сотовой связи в Северском районе. Об отражении налета БПЛА также сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.