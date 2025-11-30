CNN: переговоры США и Украины были «жесткими, но конструктивными»

Переговоры американской и украинской делегаций во Флориде были «жесткими, но очень конструктивными», сообщает CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, стороны обсуждали «самые чувствительные вопросы» урегулирования российско-украинского конфликта. «Пока все идет хорошо»,— добавил он. Ранее газета The Wall Street Journal писала, что темами переговоров были территориальные вопросы и проведение выборов на Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи сказал, что переговоры были продуктивными. При этом, по его словам, «предстоит еще много работы». Он добавил, что Россия должна стать «частью уравнения» спорных моментов урегулирования. Господин Рубио также подтвердил, что 1 декабря спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отправится в Москву.