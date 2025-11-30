WSJ: США обсуждают с украинской делегацией в Майами вопрос выборов на Украине

Одной из тем переговоров американской и украинской делегаций во Флориде стало проведение выборов на Украине. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Среди других тем — вопрос территорий и другие несогласованные пункты мирного плана, утверждают собеседники газеты.

Встреча проходит в гольф-клубе Shell Bay Club. От американской стороны в переговорах участвуют госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. Источники Axios утверждали, что сторонам осталось согласовать два пункта мирного плана США — вопрос территорий и гарантий безопасности Украине.

Высокопоставленный представитель администрации США сказал WSJ, что позже Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву для продолжения переговоров с Россией. В Кремле сообщали, что встреча господина Уиткоффа и президента России Владимира Путина состоится в начале следующей недели.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украина проявила умеренность».