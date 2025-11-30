Деньги ЖЭКа не игрушка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получит инструмент, позволяющий отстранять региональных тарифных чиновников за системные нарушения. Почти через год после внесения службой соответствующего предложения правительство одобрило и направило в Госдуму поправки к КоАП, вводящие безальтернативную дисквалификацию за повторные нарушения для сотрудников тарифных комиссий. Существующие сегодня штрафы — 50 тыс. руб.— несопоставимы с коррупционной емкостью отрасли, и чиновникам выгоднее понести административную ответственность, но поддержать включение в тарифы необоснованных затрат. Правительство, согласившееся на опережающий рост тарифов в ближайшие годы, добивается эффективности расходования собранных средств на модернизацию ЖКХ, а «системные» нарушители эту цель дискредитируют.

Возглавляемая Максимом Шаскольским ФАС довела до Госдумы идею запретить работать чиновникам, серийно нарушающим требования тарифного законодательства

Правительство поддержало предложение ФАС (см. “Ъ” от 10 января) заменить штрафы для должностных лиц органов тарифного регулирования, которые систематически (три и более раза в течение года) не выполнили предписания ФАС, на безальтернативную дисквалификацию на три года. Проект поправок к Кодексу об административных нарушениях (№1081976–8) внесен в Госдуму.

Сегодня за нарушения в области тарифной политики чиновников наказывают штрафом в размере 50 тыс. руб. или дисквалификацией сроком до трех лет. Выбор зависит от судьи, рассматривающего дело о правонарушении, но, говорится в пояснительной записке к документу, на практике дисквалификация не назначается практически никогда.

Авторы документа отмечают, что региональные должностные лица в сфере тарифного регулирования даже после неоднократного привлечения к административной ответственности продолжают нарушать закон.

Такая ситуация, к примеру, наблюдается в Волгоградской, Кемеровской, Ленинградской, Тверской, Ульяновской, Свердловской областях и Республике Северная Осетия — Алания. В этих регионах с 2022 по 2024 год руководители органов тарифного регулирования привлекались к административной ответственности пять и более раз. При этом «невыполнение законных решений федерального контрольного органа снижает эффективность госуправления в целом».

Накопленное недоинвестирование в коммунальной отрасли вынудило правительство согласиться на трехлетний опережающий инфляцию рост цен на услуги ЖКХ. В этом свете задача ужесточения контроля за региональными «тарифными» чиновниками и устранения нарушений законодательства перед ФАС стоит довольно остро (см. “Ъ” от 30 сентября 2024 года). Ранее служба уже корректировала модель контроля за решениями тарифных регуляторов, включив в число контролеров собственные территориальные органы (см. “Ъ” от 19 июля 2023 года).

Предложенная мера представляется целесообразной и обоснованной, отмечает доцент кафедры госуправления Государственного университета управления Михаил Поляков. По его словам, угроза штрафа в 50 тыс. руб., очевидно, не создает реального сдерживающего эффекта: его размер несоизмерим с возможными выгодами от сохранения в тарифах необоснованных затрат. Только в 2024 году ФАС исключила такие траты на сумму свыше 29 млрд руб.

Учитывая серьезность последствий — фактическое исключение из системы публичной власти на срок до трех лет,— «такая санкция неизбежно будет оказывать сильное дисциплинирующее воздействие».

Она, по словам эксперта, увеличит персональную ответственность региональных чиновников, уменьшит их склонность к принятию завышенных или лоббистски мотивированных тарифных решений, повысит прозрачность обоснования затрат и усилит вертикаль контроля со стороны федерального центра.

Вместе с тем существуют и риски, добавляет господин Поляков. Так, предполагает он, чиновники могут исполнять предписания ФАС лишь формально, а массовое применение дисквалификаций приведет к дефициту квалифицированных специалистов в региональных тарифных органах, где и без того наблюдается высокая текучесть кадров. В-третьих, возможен рост числа судебных разбирательств, что замедлит реализацию контролирующих мер. Наконец, предлагаемая мера может спровоцировать сопротивление регионов, где тарифная политика тесно связана с интересами губернаторских команд.

Анна Королева