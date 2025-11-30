Над Татарстаном сбили второй беспилотник за день

В Татарстане сбили второй беспилотник за день, сообщили в Министерстве обороны России.

С 12:00 до 16:00 мск ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников. Два из них сбили в Курской области, один — в Белгородской, и еще один — в Крыму.

Ранее, с 8:00 до 12:00, ПВО уничтожили десять беспилотников, один из которых также был сбит над Татарстаном. В то же время для Нижнекамска, Елабуги и Альметьевска был введен режим угрозы атаки БПЛА. Аэропорт Нижнекамска (Бегишево) также приостанавливал работу почти на три часа.

Влас Северин