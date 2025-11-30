Мэр Энергодара заявил о возвращении в город беженцев из Европы

Мэр Энергодара, спутника Запорожской АЭС, Максим Пухов заявил о массовом возвращении жителей в город. По его словам, до начала российской СВО здесь жили 54 тыс. человек, потом численность населения опускалась до 8–9 тыс. человек. Сегодня данные свидетельствуют о восстановлении численности населения до примерно 23 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Пухов

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Максим Пухов

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

«Количество жителей города продолжает увеличиваться. Это видно и по числу пересечений КПП, и по загруженности городских улиц, и даже просто по количеству светящихся вечером окон», — сказал господин Пухов в интервью «Ъ».

Он подчеркнул, что бывшие жители Энергодара возвращаются, «в том числе из Европы».

«Знаю, что многие из тех, кто сейчас находятся в Европе или на Украине, хотели бы вернуться, но они боятся, переживают, что им предстоит процедура фильтрации на границе, и они получат долгосрочный отказ во въезде в страну. Это многих останавливает, они ждут, когда ситуация станет поспокойнее и, может быть, будут какие-то послабления в этой части», — добавил мэр.

Также Максим Пухов рассказал «Ъ», почему решил уехать из спокойной Мурманской области практически на передовую.

Подробнее — в интервью Максима Пухова для «Ъ» и репортаже корреспондентов «Ъ» из Энергодара.