Новый мэр Энергодара объяснил свой переезд из Мурманской области на передовую

Мэр Энергодара Максим Пухов, возглавивший город в начале года, в интервью «Ъ» объяснил свое решение переехать из Мурманской области. Там он более 10 лет руководил городом Полярные Зори, который является спутником атомной электростанции — Кольской АЭС. Там «работа была относительно спокойной, несмотря на то что мэрскую работу в целом сложно назвать спокойной».

Максим Пухов

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Максим Пухов

По словам чиновника, он ни разу не пожалел о переезде в город-спутник другой АЭС — Запорожской.

«Я сознательно принимал решение ехать в Энергодар. Я давно стремился если не быть на передовой, то быть максимально близко к передовой,— сказал господин Пухов,— чтобы пускай не с оружием в руках, но внести свой вклад в ту большую работу, которую выполняет сейчас страна в рамках специальной военной операции».

Подробнее — в интервью Максима Пухова для «Ъ» и репортаже корреспондентов «Ъ» из Энергодара.