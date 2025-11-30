Сотрудники ЗАЭС пожаловались на психологическое давление со стороны Украины

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в интервью «Ъ» заявил, что власти Украины пытаются оказывать психологическое воздействие на сотрудников станции.

«Это давление продолжает постоянно оказываться. Противник использует в отношении персонала станции полный набор мер психологического воздействия, вплоть до угроз физических расправ», — сказал господин Черничук.

Он сообщил, что сейчас на станции работают 5 тыс. человек — это сотрудники, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию и жизнеспособность АЭС. Сейчас «идет процесс приведения нашей деятельности в соответствие с законами» РФ, и некоторые другие функции отданы на аутсорсинг.

Интервью будет опубликовано в свежем номере газеты и на сайте «Ъ» позднее.