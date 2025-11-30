На Урале после избиения несовершеннолетнего официанта возбудили уголовное дело

ОМВД России по Сургутскому району (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО - Югре. На время следствия фигуранта оставили под подпиской о невыезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовики в ходе мониторинга интернета нашли видео, на котором был запечатлен конфликт между неизвестным и несовершеннолетним официантом. На видео было заметно, как фигурант уголовного дела, действуя крайне грубо, параллельно ругаясь матом, демонстрировал пренебрежение к моральным нормам, принятым в обществе, после чего несколько раз ударил подростка. Как только полиция начала разбираться в случившемся, они выяснили личности тех, кто был на видео — 15-летнего школьника и 18-летнего жителя Сургута.

Напомним, ранее следственный отдел по Ямальскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя села Панаевск (Ямало-Ненецкий автономный округ), обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное с применением насилия).

По данным следствия, 24 октября текущего года вечером в Панаевске обвиняемый, будучи пьяным, используя малозначительный повод для начала конфликта, избил 14-летнего школьника на детской площадке — затем начал от него требовать, чтобы он немедленно передал ему 100 тыс. руб. Помимо этого, обвиняемый начал ему угрожать, что убьет его, в случае, если тот не принесет деньги. В результате побоев подростку не причинен тяжкий вред здоровью — только ушибы мягких тканей носа и лица.

Артем Путилов