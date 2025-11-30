Житель Панаевска предстанет перед судом за вымогательство денег у школьника

Следственный отдел по Ямальскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя села Панаевск (Ямало-Ненецкий автономный округ), обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное с применением насилия), сообщили в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным следствия, 24 октября текущего года вечером в Панаевске обвиняемый, будучи пьяным, используя малозначительный повод для начала конфликта, избил 14-летнего школьника на детской площадке — затем начал от него требовать, чтобы он немедленно передал ему 100 тыс. руб. Помимо этого, обвиняемый начал ему угрожать, что убьет его, в случае, если тот не принесет деньги. В результате побоев подростку не причинен тяжкий вред здоровью — только ушибы мягких тканей носа и лица.

Заявление по факту случившегося написал родитель потерпевшего. Обвиняемый признал вину полностью, в преступлении раскаялся.

Следователи собрали достаточно доказательств, прокурор подписал обвинительное заключение — дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Артем Путилов