Reuters: Венесуэла готовит два сценария на случай вторжения США

Власти Венесуэлы рассматривают два варианта действий в случае вторжения США: предлагается организовать партизанское сопротивление или «посеять хаос» в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, власти Венесуэлы могут задействовать военные подразделения более чем в 280 точках по всей стране. В оборонительных действиях будут участвовать тысячи сотрудников разведки, вооруженных сторонников правящей партии и членов ополчения. Они начнут осуществлять диверсии и применять различные партизанские тактики в случае вторжения.

Вторая стратегия предполагает использование спецслужб и вооруженных сторонников правящей партии для создания беспорядков в Каракасе и превращения Венесуэлы в неуправляемую страну. Этот сценарий получил название «анархизация». Reuters при этом отмечает, что венесуэльской армии не хватает техники — большей части запасов уже несколько десятков лет. Истребители, вертолеты, танки и переносные зенитно-ракетные комплексы на вооружении Венесуэлы уже считаются устаревшими.

США начали наращивать военно-морские силы у берегов Венесуэлы в августе, а в сентябре стали наносить удары по судам, которые, как утверждается, перевозят наркотики. 29 ноября президент США Дональд Трамп заявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Он также анонсировал наземные операции для борьбы с предполагаемыми венесуэльскими наркоторговцами. Каракас утверждает, что США стремятся сменить режим в Венесуэле, чтобы получить контроль над запасами нефти в стране.