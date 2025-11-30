Экс-депутата парламента Азербайджана Гаджибейли задержали в Стамбуле

Бывшая депутат парламента Азербайджана Гюльтекин Гаджибейли заявила, что ее задержали в Стамбуле и доставили в полицейское отделение. Сообщение она опубликовала в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Госпожа Гаджибейли написала, что не нарушала сроков пребывания в Турции и имеет действующий вид на жительство. Политик предположила, что ее задержали по запросу Азербайджана и могут депортировать.

По словам Гюльтекин Гаджибейли, ей отказали в возможности сдать международный экзамен для оценки уровня владения английским языком IELTS. Экс-депутат также написала в посте, что не имеет никаких связей с Рамизом Мехтиевым — бывшим главой администрации президента Азербайджана. Его подозревали в подготовке госпереворота.

29 ноября Служба госбезопасности провела обыск в доме лидера партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли. Как сообщило местное агентство Trend, мероприятия связаны с расследованием уголовного дела в отношении Рамиза Мехтиева. В октябре суд отправил его под домашний арест по делу о госизмене, подготовке к захвату власти и легализации имущества, полученного преступным путем.

