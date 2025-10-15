Серый кардинал Баку отправлен под арест

Суд в Баку отправил под домашний арест Рамиза Мехтиева, более двух десятилетий возглавлявшего администрацию президента республики. Ушедший в отставку еще в 2019 году и последние годы занимающийся научной деятельностью Рамиз Мехтиев обвиняется в государственной измене (неофициально считается, что в пользу России), стремлении к захвату власти и легализации имущества, полученного преступным путем.

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости Рамиз Мехтиев в 2002 году

Сабаильский районный суд Баку 14 октября постановил отправить под домашний арест на четыре месяца 87-летнего Рамиза Мехтиева. Он стал фигурантом уголовного дела сразу по трем статьям УК Азербайджана:

«Государственная измена» (ст. 274);

«Действия, направленные на насильственный захват власти» (ст. 278.1);

«Легализация преступных доходов в крупном размере организованной группой» (ст. 193–1.3.2).

Рамиз Мехтиев — одна из наиболее влиятельных политических фигур в Азербайджане. В СССР Рамиз Мехтиев преподавал на кафедре научного коммунизма Азербайджанского государственного университета, заведовал отделом организационно-партийной работы ЦК КП Азербайджана. Главой администрации президента он был назначен в 1995 году тогдашним лидером республики Гейдаром Алиевым.

Рамиз Мехтиев сохранил эту должность и после прихода к власти Ильхама Алиева, однако в 2019 году неожиданно покинул пост. Этот шаг последовал вслед за уходом главы правительства Новруза Мамедова и двух его заместителей и предшествовал отставке помощника Ильхама Алиева по общественно-политическим вопросам Али Гасанова. Все они считались идеологами власти — так называемыми серыми кардиналами, с уходом которых в стране стали все чаще говорить об обновлении политического истеблишмента. Наличие подобной стратегии подтвердило и проведение в 2020 году досрочных выборов в парламент.

Отстраненный от своих прежних задач Рамиз Мехтиев, известный статьями о внешних врагах Азербайджана и проблеме Нагорного Карабаха, был назначен главой Национальной академии науки Азербайджана (НАНА). Но спустя некоторое время ученые обрушились на него с критикой. В частности, директор Института истории НАНА Керим Шукюров отмечал, что с приходом Рамиза Мехтиева академия вступила в самый неудачный период своей истории, «стала бюрократизироваться», а в управлении проявилась некомпетентность. Член-корреспондент НАНА и директор НИИ математики и механики Мисир Марданов говорил, что Рамиз Мехтиев «незаконно трижды увольнял академиков-секретарей НАНА», «ликвидировал основные научные отделения академии», создав «ненужные волнения в научной среде».

В феврале 2022 года Рамиз Мехтиев решил подать в отставку с поста главы НАНА. Впрочем, он объяснил, что это решение связано с его возрастом, а не с критическими заявлениями ученого сообщества.

По совокупности предъявленных ему обвинений предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Подробности судебного разбирательства или фабула уголовного дела официально не разглашались. Известно, что Рамизу Мехтиеву вменяется в вину в том числе «приобретение имущества в крупном размере при злоупотреблении служебными полномочиями». Как пишет азербайджанское издание Sfera.az, в основном речь идет о финансовых активах, которые управляются членами семьи Рамиза Мехтиева. При этом в октябре генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщал о расследовании дела о присвоении крупной суммы, связанной с НАНА. Расследование касается периода 2020–2023 годов — почти все это время академией руководил Рамиз Мехтиев.

По данным источника Pravda.Az, обвинение по этой статье касается финансовых махинаций: якобы часть государственных средств, которые в те годы выделялись на стратегические проекты развития и инновационные программы НАНА, «была расхищена путем завышения расходов, заключения фиктивных контрактов и денежных переводов под видом научных грантов».

На сегодняшний день Рамиз Мехтиев остается членом НАНА, действительным государственным советником и членом Совета ветеранов правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»). Однако уже на ближайшем заседании правящая партия рассмотрит вопрос об исключении Рамиза Мехтиева.

Но главное — остается неясным, на основании чего выдвинуто обвинение в госизмене и стремлении к захвату власти. Единственное, что можно предположить,— что его подозревают в проведении интересов Москвы.

По крайней мере, в национальных СМИ в последнее время неоднократно говорилось о «тесной связи» Рамиза Мехтиева с Россией и российскими властями, а также о стремлении расширить влияние Москвы в республике.

По данным азербайджанских СМИ, вслед за Рамизом Мехтиевым могут начаться задержания и других фигурантов, связанных с ним в последние годы как по линии НАНА, так и по линии администрации президента.

Как пояснил “Ъ” дипломатический источник, занимающийся тематикой стран Закавказья, в обвинениях в адрес Рамиза Мехтиева могут быть два момента. «Первое — это определенное сведение счетов, хотя его заслуги в том, что Ильхам Алиев сейчас у власти, очень высоки: именно благодаря поддержке Мехтиева Ильхаму Алиеву удалось прийти к власти 20 лет назад и сохранить ее в первые годы, особенно в кризисный 2005 год, когда в элите произошел раскол и не все поддержали Ильхама Алиева в качестве главы государства»,— отметил он.

Второй момент, по словам собеседника “Ъ”, состоит в том, что обвинения в госизмене в пользу РФ нельзя рассматривать вне контекста нынешних российско-азербайджанских отношений.

«На днях в Душанбе была встреча, нацеленная на то, чтобы стабилизировать эти отношения. И попытку обвинить Мехтиева в работе на РФ можно трактовать как сигнал со стороны Баку, что претензии к Москве еще сохраняются». При этом он назвал обвинения Рамиза Мехтиева в работе на Россию безосновательными: «Представить, что он действительно продвигал интересы РФ, крайне сложно: за время его работы на посту главы администрации не было реализовано ни одного крупного проекта с участием России. Азербайджан не присоединился ни к ОДКБ, ни к ЕАЭС, хотя он был реально серым кардиналом и мог продвинуть любые проекты».

Лусине Баласян