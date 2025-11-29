В Азербайджане провели обыск в доме главы оппозиционной партии

Служба госбезопасности провела обыск в доме лидера партии «Народный фронт Азербайджана» (ПНФА) Али Керимли. Об этом сообщает местное агентство Trend. По его данным, следственные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела в отношении экс-главы администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева. Также обыск сегодня прошел у члена президиума ПНФА Мамеда Ибрагима, уточняет Trend.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Керимли

Фото: Shakh Aivazov / AP Али Керимли

Фото: Shakh Aivazov / AP

Рамиз Мехтиев был назначен главой администрации президента в 1995 году тогдашним лидером республики Гейдаром Алиевым. Господин Мехтиев сохранил эту должность и после прихода к власти Ильхама Алиева, но в 2019 году неожиданно покинул пост. В октябре 2025-го суд в Баку отправил экс-чиновника под домашний арест. Рамиз Мехтиев обвиняется в госизмене (неофициально считается, что в пользу России), стремлении к захвату власти и легализации имущества, полученного преступным путем.

