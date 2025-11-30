Уроки второчтения

После недельного общения с избирателями в регионах депутаты Госдумы возвращаются к пленарным заседаниям. За оставшееся до конца осенней сессии время они намерены завершить работу над почти четырьмя десятками законопроектов, принятых в первом чтении. В частности, планируется уточнить ряд норм, регулирующих деятельность НКО, принять специальный закон о Российском Красном Кресте, а также ввести новые льготы для участников СВО и жителей новых территорий.

Чтобы успеть выполнить все планы до конца осенней сессии, депутатам Госдумы придется приложить особые усилия

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В соответствии с календарем рассмотрения вопросов на декабрь, утвержденным 20 ноября, до завершения сессии Дума должна принять во втором чтении несколько законопроектов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций (НКО).

Первый из них, внесенный правительством, предполагает сокращение сроков выездных проверок для социально ориентированных НКО. Поправки разработало Минэкономразвития для снижения административной нагрузки на такие организации, в первом чтении они были приняты еще 13 ноября 2024 года. Сейчас выездная проверка СОНКО может длиться до 10 дней, теперь же предлагается увязать этот срок с численностью сотрудников: не более 100 человек — 50 часов, не более 15 человек — 15 часов.

Другая инициатива, внесенная группой единороссов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, разрешает признавать социально ориентированными (и, соответственно, имеющими право на господдержку) НКО, занимающиеся поиском захоронений останков жертв геноцида советского народа и установлением их имен. Второго чтения дожидается и законопроект правительства «Об Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"» (принят в первом чтении 24 июня). Он определяет правовое положение, принципы деятельности, цели и задачи, структуру и органы управления этой организации. В случае принятия этого документа РКК станет первой в России НКО, чья деятельность будет регулироваться собственным федеральным законом (см. “Ъ” от 5 мая).

Во втором чтении планируется рассмотреть и два приоритетных проекта «Единой России», предусматривающие введение новых льгот для участников СВО. Первый документ устанавливает право военнослужащих на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, военно-врачебной или военно-летной комиссии и обратно. Второй позволит детям бойцов не лишаться льгот и пособий на время между окончанием школы и поступлением в вуз. Оба документа были одобрены в первом чтении 15 октября.

Отдельно Дума позаботится о жителях новых территорий. Намеченный ко второму чтению законопроект группы единороссов и депутата от «Новых людей» Александра Демина дает право судебным приставам приостанавливать взыскание задолженности с граждан, живущих на территориях, где введено военное положение или режим контртеррористической операции. А сенаторы Андрей Яцкин и Виктор Бондарев предложили продлить на год, до 1 января 2027 года, переходный период для получения разрешения на оружие в четырех новых регионах на основании документов, выданных ранее органами внутренних дел Украины, ДНР и ЛНР. Первое чтение этой инициативы прошло 20 ноября.

Еще два важных правительственных законопроекта готовятся к первому чтению. Первый касается реформы контроля за деятельностью органов местного самоуправления. Согласно проекту, на муниципальные органы распространятся механизмы контрольно-надзорной деятельности, применяемые по отношению к бизнесу и бюджетным учреждениям: рискориентированный подход, профилактика и досудебное обжалование. Также документ обязывает контрольные органы учитывать при проверках особенности местного бюджета и процедуры муниципальных закупок (см. “Ъ” от 28 октября).

Также в декабре Дума планирует рассмотреть инициативу кабмина, расширяющую полномочия сотрудников ФСИН по применению спецсредств к заключенным при конвоировании. В частности, проект разрешает применять спецсредства при конвоировании в специальном транспорте в случае, если заключенные «дают основание полагать», что они планируют совершить побег или причинить вред себе или окружающим. Если же речь идет об осужденных по террористическим статьям, то применение спецсредств не потребует дополнительных условий. При этом устанавливается запрет на применение наручников и прочих средств ограничения подвижности в отношении женщин, которых конвоируют вне специального транспорта.

Ксения Веретенникова