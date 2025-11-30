Россия решительно осуждает атаки ВСУ на танкеры в Черном море и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Решительно осуждаем совершенные теракты», — сказано в распространенном комментарии. В своем заявлении госпожа Захарова указывает, что с протестом выступил МИД Казахстана, с обеспокоенностью — Турция.

По мнению Марии Захаровой, атаки на энергетическую инфраструктуру связаны с коррупционным скандалом в Киеве. «Отдельным западным спонсорам Киева важно переключить внимание украинского общества», — заявила представитель МИД РФ.