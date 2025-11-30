В Татарстане спустя четыре часа сняли режим беспилотной опасности
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом в 14:44 сообщило МЧС России.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Ранее для Нижнекамска, Елабуги и Альметьевска был введен режим угрозы атаки БПЛА, а Министерство обороны РФ сообщило о сбитом над республикой беспилотнике.
Во время действия режима аэропорт Нижнекамска (Бегишево) приостанавливал работу почти на три часа. В Росавиации уточнили, что из-за ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.