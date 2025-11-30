В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом в 14:44 сообщило МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане спустя четыре часа сняли режим беспилотной опасности

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ В Татарстане спустя четыре часа сняли режим беспилотной опасности

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее для Нижнекамска, Елабуги и Альметьевска был введен режим угрозы атаки БПЛА, а Министерство обороны РФ сообщило о сбитом над республикой беспилотнике.

Во время действия режима аэропорт Нижнекамска (Бегишево) приостанавливал работу почти на три часа. В Росавиации уточнили, что из-за ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

Влас Северин