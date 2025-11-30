А вас, Мюллер, я попрошу остаться

В финале play-off североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) встретятся «Интер Майами» и «Ванкувер Уайткэпс». Лидеры этих клубов — Лионель Месси и Томас Мюллер — неоднократно пересекались друг с другом в матчах самого высокого ранга. Гораздо чаще всего побеждали команды, за которые выступал немец. Доходило и до разгромов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси и Томас Мюллер во время встречи «Баварии» с ПСЖ в 2023 году

Фото: Jonathan Moscrop / Getty Images Лионель Месси и Томас Мюллер во время встречи «Баварии» с ПСЖ в 2023 году

Фото: Jonathan Moscrop / Getty Images

Play-off MLS продолжился для «Интер Майами» еще одной, третьей подряд, разгромной победой. Вслед за разбитыми со счетом 4:0 «Нэшвиллом» и «Цинциннати» его жертвой стал «Нью-Йорк Сити». Он довольно быстро распрощался с шансами на финал и в итоге проиграл со счетом 1:5.

Немного удивительно, что клуб из Флориды на этот раз справился без подвигов Лионеля Месси. Его вклад в успехи команды до этого матча был огромен. Великий аргентинец поучаствовал во всех 12 голах «Интера» в play-off (6 он забил сам, еще 6 раз ассистировал партнерам). Здесь же он ограничился одной результативной передачей.

Блистали у «Интера» другие аргентинцы. Их, кстати, в составе команды большинство: в старте вышло шесть, в заявке оказалось десять, да вдобавок главный тренер Хавьер Маскерано — тоже аргентинец. Один мяч — с передачи самого знаменитого соотечественника — забил 19-летний Матео Сильветти. Трижды поразил ворота «Нью-Йорк Сити» 26-летний Тадео Альенде. Он теперь возглавляет список лучших бомбардиров play-off c восемью голами в пяти матчах. Отличились и наиболее известные интеровские «нацмены» — испанцы Серхио Бускетс и Жорди Альба, уходящие из футбола после этого сезона. Бускетс, по сути, сделал первый гол, исполнив чудесный заброс на Альенде. Альба завершил игру с двумя голевыми пасами.

Не получилось борьбы и в финале Западной конференции. «Ванкувер Уайткэпс» очень здорово начал матч против «Сан-Диего»: к 11-й минуте вел 2:0, к перерыву довел преимущество до крупного, а во втором тайме удержал победу, позволив сопернику забить лишь раз.

Кубок MLS будет разыгран 6 декабря. Предстоящий финал многие медиаресурсы подают через призму личного противостояния двух именитых игроков. В составе «Интера» это, понятно, Лионель Месси. В составе «Уайткэпс» — немец Томас Мюллер, переехавший в Канаду после 25 лет в системе мюнхенской «Баварии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лионель Месси на встрече «Интер Майами» с «Цинциннати», 23 ноября 2025 года Фото: Katie Stratman-Imagn Images / Reuters Томас Мюллер на встрече «Ванкувер Уайткэпс» с «Лос-Анджелесом», 22 ноября 2025 года Фото: Simon Fearn-Imagn Images / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Лионель Месси на встрече «Интер Майами» с «Цинциннати», 23 ноября 2025 года Фото: Katie Stratman-Imagn Images / Reuters Томас Мюллер на встрече «Ванкувер Уайткэпс» с «Лос-Анджелесом», 22 ноября 2025 года Фото: Simon Fearn-Imagn Images / Reuters

Любопытно это противоборство прежде всего из-за бэкграунда. Команда, за которую играл аргентинец, взяла верх лишь раз (это была «Барселона» в полуфинале Лиги чемпионов десятилетней давности).

Остальные официальные матчи с участием двух игроков завершились в пользу той стороны, на которой был Мюллер, а итогом некоторых становились очень крупные победы.

Впервые это случилось в четвертьфинале чемпионата мира 2010 года в ЮАР. На него Лионель Месси приехал в статусе обладателя «Золотого мяча», а Томас Мюллер — в ранге недавнего дебютанта сборной Германии, не успевшего еще забить за нее свой первый гол. Однако именно Мюллеру было суждено стать главным героем встречи, в которой немцы сокрушили оппонентов со счетом 4:0. Он забил первый, а значит, победный мяч. Он уже лежа на газоне выполнил сложнейшую передачу, без которой не состоялось бы второе взятие аргентинских ворот.

С тем же унизительным счетом в 2013-м «Барселона» проиграла «Баварии» в первом полуфинале Лиги чемпионов на мюнхенской Allianz Arena. Мюллер тогда сделал дубль. Отличился он и через неделю на Camp Nou, где каталонцев — уже, правда, без Месси в составе — ждал разгром 0:3.

В 2014-м немцы вновь разрушили мечты аргентинцев о титуле чемпионов мира, забив им единственный мяч на излете дополнительного времени финала. В 2020-м, пожалуй, в самом памятном матче коронавирусного периода, «Бавария» со счетом 8:2 раскромсала «Барселону» в том числе благодаря двум голам Мюллера, забитым еще до перерыва. В 2023-м «Бавария» уже с ветераном Мюллером, игравшим скорее эпизодическую роль, разобралась — 3:0 по сумме двух матчей — с ПСЖ, в нападении которого рядом с Месси выходили Неймар и Килиан Мбаппе.

Роман Левищев