Нате, «Цинциннати»!

В коллекции самого титулованного футболиста всех времен Лионеля Месси может совсем скоро появиться новая награда. Забив гол и отдав три результативные передачи, знаменитый аргентинец позволил своей команде — «Интер Майами» — очень легко пройти четвертьфинальную стадию play-off Главной футбольной лиги (MLS). На этом этапе она со счетом 4:0 разгромила «Цинциннати». В полуфинале клуб из штата Флорида встретится с «Нью-Йорк Сити».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лионель Месси (слева) и Тадео Альенде

Фото: Katie Stratman-Imagn Images / Reuters Лионель Месси (слева) и Тадео Альенде

Фото: Katie Stratman-Imagn Images / Reuters

После матча «Цинциннати» и «Интер Майами» все внимание было приковано к лидеру гостей Лионелю Месси. И вполне справедливо. Эта игра стала очередной иллюстрацией того, насколько удивительную форму он набрал на финише американского сезона. Его команда победила со счетом 4:0, а на счету Месси оказалось четыре результативных действия. Это обстоятельство заставило американские СМИ, следящие за MLS более пристально, подбирать свежие цифры, демонстрирующие тонус 38-летнего аргентинца.

Цифры эти выглядят впечатляюще даже со скидкой на посредственный уровень лиги. В play-off «Интер» забил 12 голов — и все при участии Месси. Последний матч, в котором он ушел с поля без результативных действий, состоялся почти два месяца назад, 1 октября. С тех пор он провел 7 игр за клуб и отметился 11 голами и 11 передачами.

И даже необходимая оговорка о том, что в MLS «очки» считаются по хоккейной формуле (у забившего мяч игрока может быть два ассистента), существенной не является: на счету Месси на этом отрезке девять голевых пасов и всего два предголевых.

В матче с «Цинциннати» поначалу избиением не пахло. В первые 15 минут соперник «Интера», финишировавший в регулярном чемпионате выше и заработавший право играть дома, смотрелся пободрее и имел пару неплохих подходов к воротам соперника. Но счет открыть у его игроков не получилось. А удалось это как раз Лионелю Месси. В завязке голевого эпизода он находился на поле даже ниже опорного полузащитника своей команды Родриго де Пауля. Распорядился моментом аргентинец классно. Сначала он низом нашел на фланге 19-летнего соотечественника Матео Сильветти, а затем вбежал в штрафную площадь из глубины и занял идеальную для ответной передачи позицию. Передача последовала, и Месси точно пробил головой.

На излете получаса восьмикратный обладатель «Золотого мяча» мог забивать еще: он открылся на грани офсайда, вышел один на один и катил в дальний угол, но в створ не попал. Впрочем, не менее острый момент чуть раньше упустил венесуэльский нападающий «Цинциннати» Эндер Эченике. До перерыва преимущество «Интера» было едва ощутимым.

Однако во второй половине баланс сил поменялся. Угроза возникала только у ворот «Цинциннати», и второй гол был забит довольно скоро, на 57-й минуте. Теперь с передачи Месси отличился Сильветти, открывшийся в штрафной и ударом в одно касание поразивший дальний угол ворот. Не прошло и пяти минут, как счет стал 3:0 в пользу гостей. Эта атака началась с удачного отбора Месси на своей половине поля, а продолжилась его спринтом и передачей в «коридор» на бежавшего впереди Тадео Альенде. Чрезвычайно похожим на третий гол был четвертый. Вновь Месси бросил Альенде в быстрый отрыв, только на этот раз пасом еще более изящным, внешней стороной стопы.

Таким образом, «Интер Майами», прежде не проходивший и одного раунда play-off MLS, в этом сезоне добрался уже до финала Восточной конференции.

Он будет фаворитом в домашней встрече с «Нью-Йорк Сити», который в ночь на 24 ноября выбил из розыгрыша «Филадельфия Юнион» — лучшую команду Востока по итогам регулярного первенства. До чемпионства «Интеру» осталось выиграть два матча.

Между тем Лионель Месси подобрался к обновлению рекорда по количеству командных титулов: следующий трофей будет 47-м в карьере знаменитого аргентинца и 3-м — после его переезда в Штаты (ранее он выиграл регулярный чемпионат MLS и Кубок лиги, в котором помимо американских команд играли мексиканские). А еще победа «Интера» в play-off MLS стала бы отличным финальным аккордом для Серхио Бускетса и Жорди Альбы — многолетних одноклубников Месси (ранее они долго вместе выступали за «Барселону»), уже объявивших о завершении своих игровых карьер после текущего сезона.

Роман Левищев