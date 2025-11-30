Глава Батайска назвал «перевернутыми» слова о ремонте дома за счет Украины

Глава Батайска отреагировал на появление в соцсетях аудиозаписи, на которой человек с похожим на его голосом рассуждал об отсутствии у властей обязанности ликвидировать последствия атаки БПЛА. Утверждалось, что неоднозначные высказывания мэр Валентин Кукин произнес на встрече с жителями дома на Западном шоссе, поврежденном при атаке 21 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентин Кукин

Фото: Администрация города Батайска Валентин Кукин

Фото: Администрация города Батайска

Накануне местное издание bataysk-gorod.ru писало, что глава города «лично проверил ход работ на двух проблемных объектах — Октябрьской улице и Западном шоссе». Еще раньше, 21 ноября, издание battime.ru писало, что в доме на Загородном шоссе «закрыли тепловой контур», поврежденный дроном.

Однако 30 ноября паблик «Ростов главный» опубликовал аудиозапись с голосом, похожим на голос господина Кукина.

«По уголовному делу обсчитан ущерб, и этот ущерб по результату завершения специальной военной операции будет выставлен стране Украина, — произносит голос на записи. — И они возмещают этот ущерб, за эти деньги делается. Порядок по закону такой».

Второй вариант ремонта дома, по мнению спикера, выглядит так: «По завершению специальной военной операции правительство Российской Федерации примет решение компенсировать из своего бюджета, восстановить это, а взыскать это с лица, которое причинило этот вред. Это, у вас написано в постановлениях, это государство под названием Украина».

На просьбу «Подъема» прокомментировать содержание аудиозаписи чиновник ответил отказом, ее подлинность не подтвердил, но и не опроверг.

«Я не буду комментировать эти фейки и перевертывания этих разговоров». — сказал господин Кукин.