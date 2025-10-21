БПЛА частично разрушили стену многоэтажного дома в Батайске Ростовской области

В Батайске Ростовской области в результате воздушной атаки ВСУ была частично разрушена стена многоквартирного дома на верхних этажах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, из людей никто не пострадал. Из дома эвакуировали 20 человек. Обломки БПЛА также упали во двор многоквартирных домов по улице Октябрьская.

Силы ПВО продолжают отражать атаку по всей Ростовской области, добавил господин Слюсарь. БПЛА уже были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районе.

Минобороны сообщало об уничтожении 14 БПЛА над регионами России в период с 20:00 по 23:00 мск 20 октября, 10 из которых было сбито над Ростовской областью.