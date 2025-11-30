В Госдуме призвали Верховный суд принять новое решение по делу о квартире Долиной

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов призвал Верховный суд принять новое постановление по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. На текущей неделе кассационный суд отклонил жалобу Полины Лурье, покупательницы недвижимости, и оставил право собственности за артисткой. Адвокат госпожи Лурье заявила о намерении обжаловать решение в Верховном суде.

Сергей Гаврилов подчеркнул важность тщательного анализа отказа в двусторонней реституции и сопоставления этого подхода с нормами Гражданского кодекса и закона о компенсации добросовестному приобретателю. «Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление»,— сказал он «РИА Новости». По мнению депутата, такое постановление поможет изменить практику по спорам о жилье и показать, что добросовестный покупатель не должен нести все риски чужого обмана.

Депутат отметил, что решение второго кассационного суда превратило частный спор в демонстрацию рисков на рынке вторичного жилья. Он подчеркнул, что текущая практика смещает риск дефектов воли с продавца на конечного приобретателя.

Подробнее — в материале “Ъ” «Долина рисков».