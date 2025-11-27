Покупательница квартиры Долиной оспорит непризнание сделки в Верховном суде

Полина Лурье, купившая квартиру певицы Ларисы Долиной, намерена обжаловать в Верховном суде очередной отказ признать за ней право собственности. Сегодня Кассационный суд отклонил ее жалобу на признание сделки о покупке квартиры недействительной.

«Если Лариса Александровна приобрела право собственности на свою квартиру ... она должна вернуть Полине то, что она получила от нее - это деньги», — сказала адвокат Светлана Свириденко «РИА Новости».

Юрист пояснила, что даже если сделка признана недействительной, все равно «в обязательном порядке» должна применяться двусторонняя реституция — стороны спора должны вернуться к изначальному имущественному положению.