Axios: Шмыгаль может возглавить офис Зеленского после отставки Ермака

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль может стать руководителем офиса украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил в соцсети Х журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

Среди других претендентов — первый вице-премьер Михаил Федоров и начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Также рассматривается назначение Михаила Федорова на должность министра обороны.

Андрей Ермак написал заявление об отставке 28 ноября. В тот же день у него прошли обыски. Бывший глава офиса президента Украины упоминается в расследовании коррупционного скандала, связанного с совладельцем студии «Квартал 95» Тимуром Миндичем. По версии НАБУ и САП, бизнесмен организовал коррупционные схемы в сферах энергетики и обороны.

