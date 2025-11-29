Reuters: Рубио и Уиткофф встретятся 30 ноября с украинской делегацией

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф 30 ноября проведут встречу с представителями Украины во Флориде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В переговорах также примет участие зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты для обсуждения плана урегулирования конфликта на Украине.

В начале следующей недели ожидается встреча Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве, сообщали в Кремле. Дональд Трамп утверждал, что в плане мирного урегулирования осталось несколько пунктов, которые вызывают разногласия у сторон.