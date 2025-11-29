Орбан: встреча с Путиным открыла дверь для крупных сделок России и Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о важном прорыве на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве. По его словам, была открыта дверь для заключения «двух-трех больших сделок» из-за вынужденной продажи российских активов за рубеж после введения санкций США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (крайний справа) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (крайний слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (крайний справа) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (крайний слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Идет большая международная гонка за то, кому и как их продать... А когда MOL и остальные будут договариваться о том, чего хотят, это уже вопрос бизнеса, это не дело венгерского правительства»,— подчеркнул господин Орбан на выступлении в городе Ньиредьхаза. Трансляция велась на Youtube-канале венгерского премьера.

За день до переговоров стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры о покупке российской доли в сербской нефтекомпании NIS (под санкциями США). Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что MOL увеличит экспорт нефти в Сербию в 2,5 раза.

Кроме того, Россия и Венгрия договорились о продолжении поставок газа и нефти в прежних объемах. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи глав двух стран заявил, что энергетическая безопасность страны гарантирована. По итогам переговоров было принято решение ускорить строительство АЭС «Пакш-2».

