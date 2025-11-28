Сийярто: Россия и Венгрия договорились ускорить строительство АЭС «Пакш-2»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорились ускорить строительство атомной электростанции «Пакш-2». Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, начать заливать бетон планируется 5 февраля.

«Все технические работы ведутся по ранее согласованному графику»,— сказал господин Сийярто после встречи Владимира Путина и Виктора Орбана в Москве (цитата по Teol).

АЭС «Пакш-2» будет построен в Венгрии на основе российско-венгерского межправительственного соглашения. Регулятор Венгрии выдал лицензию на строительство объекта в 2022 году. В ноябре 2024-го бывшая администрация США ввела санкции против проекта, но в июне 2025-го президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приостановил ограничения.

По оценкам МИД Венгрии, после запуска «Пакш-2» доля ядерной энергетики в электроснабжении страны увеличится до 70%. Работа АЭС также позволит избегать 17 млн т выбросов углекислого газа ежегодно.