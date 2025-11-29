В ЮАР арестовали четырех подозреваемых в работе на армию России

Полиция Южно-Африканской Республики (ЮАР) арестовала четырех мужчин — их подозревают в работе на российскую армию, что нарушает законы страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление элитного полицейского подразделения «Ястребы».

Мужчин арестовали 28 ноября в Международном аэропорту имени Оливера Тамбо, расположенном неподалеку от Йоханнесбурга, следует из публикации. Как сообщили «Ястребы», четверо подозреваемых готовились к посадке на рейс в ОАЭ для последующего вылета в Россию. По информации полицейского подразделения, вербовкой задержанных занималась некая женщина из ЮАР. Она же помогала им подготовиться к переезду.

«Ястребы» добавили, что по этому же делу разыскиваются еще два человека. По информации Южноафриканской вещательной корпорации, один из арестованных — известный медийный деятель, однако его имя не уточняется.

20 ноября Bloomberg опубликовало материал, в котором обвинило члена Национальной ассамблеи Южной Африки и дочь бывшего президента ЮАР Дудузиле Зума-Самбудла в вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны для отправки в зону боевых действий на Украине. После этого дочь экс-президента подала в отставку, писал BBC.