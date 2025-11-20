Bloomberg обвинило дочь экс-президента ЮАР в вербовке мужчин для участия в СВО

Дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоба Зумы Дудузила участвовала в вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны для отправки в зону конфликта на Украине, утверждает Bloomberg. Агентство ссылается на источники, а также ее переписку в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: John Hrusa, Pool / AP Бывший президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума и его дочь Дудузила Зума, 2006 год

Фото: John Hrusa, Pool / AP

По данным агентства, в июле в Россию отправились около 20 мужчин из ЮАР. Предположительно, им пообещали, что они пройдут подготовку для работы телохранителями в партии господина Зумы «Копье Нации» (MKP). По словам их родственников, впоследствии мужчины подписали военные контракты на русском языке и были отправлены на фронт. С августа они перестали выходить на связь.

Некоторые собеседники Bloomberg из числа родственников пропавших сообщили, что те не поняли смысла текста в подписанных контрактах. Bloomberg также упоминает переписку между родителями мужчин и Дудузиле Зумой. Согласно записям, она уверяла, что их не отправят в зону боевых действий. Агентство уточняет, что с 1998 года участие в наемничестве или боевых операциях в интересах иностранного государства признано в ЮАР преступлением.

В начале ноября власти ЮАР получили запросы о помощи от 17 сограждан, которые оказались в зоне боевых действий на Украине. В администрации президента ЮАР рассказали, что уроженцы провинции Квазулу-Натал и Восточно-Капской провинции оказались на Украине в результате обмана: мужчин в возрасте от 20 до 39 лет привлекли обещаниями высокооплачиваемой работы, в итоге они вошли в состав украинских подразделений.