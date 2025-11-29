В поселке Васильево в Татарстане на автобусной остановке стая бродячих собак из десяти особей напала на девятилетнюю девочку. Пострадавшая доставлена в реанимацию Детской республиканской клинической больницы и до сих пор находится в критическом состоянии. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости решения проблемы безнадзорных животных в республике, а по факту происшествия было возбуждено уголовное дело о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Состояние девочки после нападения стаи собак в Татарстане остается критическим

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Состояние девочки после нападения стаи собак в Татарстане остается критическим

Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Вечером 28 ноября на автобусной остановке «Молодежный» при въезде в поселок Васильево стая бродячих собак напала на девятилетнюю жительницу Зеленодольского района. Сначала девочка была доставлена в Зеленодольскую ЦРБ, а позже ее перевезли в реанимацию Детской республиканской клинической больницы в Казани. Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Минздрава Татарстана, состояние ребенка сейчас оценивается как критическое.

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что по информации следственных органов, в нападении участвовали до десяти собак.

«И, конечно же, это еще раз сигнал, что собака должна иметь хозяина. Если у собаки нет хозяина, она должна быть в приюте или [необходимы] какие-то другие формы», — заявил глава республики.

Обращаясь к главе Зеленодольского района, Рустам Минниханов подчеркнул: «Это наша с тобой обязанность — обеспечить безопасность людей. И это ко всем нам относится!» Он поручил держать вопрос безнадзорных собак на особом контроле и призвал глав муниципальных районов усилить работу в этом направлении, отметив, что она должна быть системной.

Сам глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев еще накануне сообщил, что напавшая на ребенка стая была прикормлена работником одного из близлежащих садовых некоммерческих товариществ (СНТ). В тот же вечер служба отлова выехала на место для работы.

В пресс-службе главы района «Ъ Волга-Урал» сообщили: садоводы в СНТ «Здоровье», около которого произошло нападение, давно разделились в вопросе о бездомных животных: часть жителей подкармливала стаю вместе с волонтерами, тогда как другая была против этого.

По факту нападения на девочку возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статьям о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования. Надзор за следствием осуществляет Зеленодольская городская прокуратура.

Этот инцидент — не первое нападение бродячих собак на жителей поселка Васильево. В январе 2025 года стая собак также атаковала 75-летнюю местную жительницу, после чего также возбуждалось уголовное дело.

В апреле текущего года сообщалось, что Татарстан находился на четвертом месте среди российских регионов по количеству нападений собак на людей, а в предыдущем году в медучреждения Татарстана обратилось около 10,3 тыс. жителей республики с повреждениями, нанесенными бездомными животными.

Год назад в казанском поселке Самосырово стая собак насмерть загрызла 48-летнюю женщину. В том деле обвиняемым стал владелец местной промбазы, чьих животных следствие считало причастными к нападению. На суде защита настаивала, что собак на территорию базы подкидывали местные жители, а владелец промбазы о них лишь заботился.

Влас Северин