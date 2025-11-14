Сотрудницы службы «112» 11 раз пытались перезвонить погибшей год назад жительнице Казани, на которую напали 10 собак в поселке Константиновка. Следствие считает, что хозяином этих животных мог быть владелец промбазы в Самосырово Иосиф Лифшиц. Место нападения находится в трех километрах от базы. Показания свидетелей на процессе разошлись: одни заявляют, что собаки, живущие на объекте, не вели себя агрессивно, другие рассказывают, что работникам приходилось ходить с палками, потому что они боялись нападения собак. При этом в двух километрах от промбазы жила другая стая бездомных животных. Адвокаты и зоозащитники настаивают, что собак на базу подкидывали жители поселка, а Иосиф Лифшиц не является их хозяином.

Владелец промбазы в Самосырово Иосиф Лифшиц пытается задать вопрос одному из свидетелей, после чего судья сделает ему замечание

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Советский суд Казани начал допрос свидетелей по уголовному делу против владельца промышленной базы в микрорайоне Самосырово в Казани Иосифа Лифшица. Он является предполагаемым владельцем собак, которые могли на смерть загрызть местную жительницу. Подсудимый свою вину отрицает.

Дело против владельца базы в Самосырово Иосифа Лифшица обвиняют по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, фигурант содержал у себя 17 собак, которые вели себя агрессивно и представляли опасность для граждан. Таких животных, согласно закону, нужно выгуливать с намордником и поводком, кроме случаев, когда собака находится на огороженной территории. Ограждение на производственной базе позволяло собакам самостоятельно покидать территорию для выгула. По данным следствия, утром 9 ноября собаки вышли за пределы базы и напали на 48-летнюю местную жительницу, которая шла на работу. Женщина скончалась, на ее теле были обнаружены следы укусов. Глава СК РФ Александр Бастрыкин требовал представить доклад о ходе расследования дела.

Иосиф Лифшиц является руководителем фирмы «Буревестник», расположенной на территории промбазы в поселке Самосырово. По данным Rusprofile, организация занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым имуществом. На территории базы работали арендаторы, занимавшиеся строительными работами. Двое из них были привлечены в качестве свидетелей. Суд также допросил двух сотрудниц ГБУ «Служба-112», которые принимали вызов потерпевшей во время нападения собак, ветеринара и работницу службы отлова животных «Зооцентр».

Работницы службы «112» рассказали, что во время звонка потерпевшая громко кричала, а на фоне был слышен лай собак. На местную жительницу напали 10 собак. Работницы пытались выяснить адрес нападения, но пострадавшая не отвечала, ей перезванивали 11 раз.

Близкие погибшей не смогли сдержать эмоции после рассказа сотрудницы службы «112»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Система геолокации службы «112» автоматически определила адрес вызова — ул. Мамадышский тракт, 95А, в поселке Константиновка. Свидетель пояснила, что адрес не всегда определяется верно и может отличаться на один-два дома, либо может совпадать только район. По данным Яндекс Карт, расстояние от промбазы в поселке Самосырово до места вызова в Константиновке составляет около 3 км. Полиция приняла вызов о нападении в течение 30 секунд, но тело погибшей обнаружили прохожие. Вечером стало известно о начале следственных действий.

Арендатор Рамиль Валитов изменил показания, данные год назад, о том, что собаки, живущие на территории промбазы, вели себя агрессивно. Другой свидетель Ильдар Гайнутдинов рассказал следователю, что собаки лаяли на его рабочих, которые ходили по промышленной базе с палками, так как боялись нападения.

В ходе допроса стало известно, что на расстоянии около 2 км от промбазы живет другая стая собак из 10 животных, которые набрасывались на проезжающую мимо машину. Регистратор службы отлова «Зооцентр» Светлана Позднякова рассказала, что в 2024 году сотрудники службы три раза выезжали в Самосырово для отлова бездомных собак, всего было отловлено пять животных. При этом сотрудника службы несколько раз не пускали на территорию промбазы.

Иосиф Лифшиц собирался задать вопрос одному из свидетелей, однако судья сделал ему замечание.

— Вы пререкаетесь со мной, перебиваете. Если вы и дальше будете нарушать регламент, судебное заседание будет без вас.

— Прокурору что ли только можно?

— Я делаю вам еще одно замечание.

После этого защитники вышли с подсудимым из зала заседания для консультации. В ходе процесса адвокаты несколько раз прерывали вопросы своего подзащитного.

Защита утверждает, что Иосиф Лифшиц не был собственником собак, а лишь заботился о них, как и арендаторы базы. Адвокат Антон Казанцев рассказал «Ъ Волга-Урал», что в рамках федерального закона «Об ответственном обращении с животными» фигурант не мог нести ответственности за действия животных.

Адвокат Антон Казанцев (слева) и подсудимый Иосиф Лифшиц (справа)

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Защита считает, что собак на территорию промбазы подкидывали местные жители, а следствие собрало недостаточно доказательств вины Иосифа Лифшица. Антон Казанцев пояснил, что по делу была проведена только одна судебная экспертиза, установившая причины смерти женщины, а чьи животные напали на потерпевшую, предстоит установить суду.

Казанские волонтеры в беседе с «Ъ Волга-Урал» также настаивали на невиновности господина Лифшица. Ранее они направляли обращения президенту России Владимиру Путину и раису Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой прекратить преследование обвиняемого. Волонтеры собрали около 600 подписей. Зоозащитники сообщили «Ъ Волга-Урал», что в ходе расследования 17 собак были изъяты с базы, а половина из них уже погибла.

Казанские волонтеры пришли на судебное заседание, чтобы поддержать Иосифа Лифшица

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В 2024 году в медучреждения Татарстана обратилось около 10,3 тыс. жителей республики с повреждениями, нанесенными бездомными животными. Число пострадавших на 9,6% больше, чем в 2023 году. Из них 6,4 тыс. татарстанцев пострадали от укусов животных.

Для решения проблемы нападения животных на граждан депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий разрешить субъектам РФ самостоятельно устанавливать срок содержания бездомных животных в приютах, а после истечения этого срока усыплять их. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству инициативу не поддержал.

Диана Соловьёва