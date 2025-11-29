Минтранс расширит сбор на реконструкцию аэродромов на все аэропорты холдингов

Сбор с авиапассажиров в 150 руб. распространится на все аэропорты российских холдингов, а не только на те аэродромы, которые находятся на реконструкции. Это следует из законопроекта Минтранса (пресс-релиз есть у «Ъ»). По оценкам ведомства, мера сократит нагрузку на пассажиров.

Министерство привело пример: у холдинга «Новапорт» более 20 аэропортов. Сейчас на реконструкции находится аэропорт Толмачево (Новосибирск). Сбор предлагается распределить среди пассажиров, летящих не только в Толмачево, но и во все аэропорты холдинга, в которых реконструкция не ведется. Это уменьшит размер сбора с пассажиров, летящих в аэропорт Новосибирска, ожидают в Минтрансе.

Подобный сбор уже есть в аэропорту Шереметьево, напомнили в ведомстве. Контроль за сбором и его распределением будет возложен на органы власти. Сбор будут осуществлять российские и иностранные авиаперевозчики как на международных, так и на внутренних авиалиниях. Аэропорт Кемерово может стать первым, в котором сбор средств будет осуществляться новым способом, отметили в министерстве.

Инициатива предполагает, что сбор будут ежегодно индексировать на размер инфляции. Кроме того, к сумме может применяться корректирующий коэффициент в случае снижения годового пассажиропотока аэропортов. В случае принятия закона новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 2032 года. Опрошенные «Ъ» авиакомпании неоднократно выступали против введения сбора.

Подробнее — в материале «Ъ» «Платежу разрешили взлет».