Платежу разрешили взлет

Минтранс разработал порядок расчета сбора в фонд реконструкции аэродромов. Как следует из проекта постановления, сбор с одного пассажира составит 150 руб., которые ежегодно будут индексировать на размер инфляции. Кроме того, к сумме может применяться корректирующий коэффициент в случае снижения годового пассажиропотока аэропортов, в которых будет действовать сбор. Группы таких аэропортов будут определяться по заявкам собственников позднее.

В формулу также включили возможность корректировки сбора по решению правительства в случае изменения расходов концессионера, а также при заключении нового соглашения — из-за изменений бюджетного финансирования и ключевой ставки.

Платить сбор будут авиакомпании, оператор — подведомственный Росавиации ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» — будет компенсировать собственникам затраты на капремонт аэродромов. В случае принятия новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 2032 года.

Сбор на реконструкцию аэродромов должен был заработать в 2024 году. Глава Росавиации Дмитрий Ядров тогда говорил, что фонд капремонта рассчитан на 51 аэродром. Механизм финансирования предусматривал повышение ставки сбора за аэронавигацию на 150 руб. В 2025 году господин Ядров говорил, что на реконструкцию 28 аэродромов в 2025–2030 годах из внебюджетных источников направят 124 млрд руб., или 45% от стоимости реконструкции.

В Минтрансе “Ъ” заявили, что величина базового сбора — 150 руб. в ценах 2024 года — это «доли процента в общей стоимости авиабилета». Корректирующий коэффициент базово равен единице и может быть изменен исключительно решением правительства, подчеркнули там. Перед отраслью стоит задача увеличить пассажиропоток, подчеркнули в Минтрансе, поэтому перед принятием решения об изменении коэффициента «будут приняты во внимание все факторы, на которые эта корректировка может оказать влияние». В крупных аэропортовых холдингах от комментариев воздержались.

В «Аэрофлоте» “Ъ” сообщили, что понимают важность обновления инфраструктуры, но отметили, что вне зависимости от механизма формирования фонда сбор отражается на стоимости авиабилета для конечного потребителя.

При этом, отмечают там, рентабельность в авиаотрасли заметно ниже, чем в других секторах экономики.

В других авиакомпаниях оперативный комментарий не предоставили. Несколько источников “Ъ” в отрасли отмечают, что Минтранс пошел по пути «заранее предусмотренного повышения сбора», чего и опасались перевозчики годом ранее. Учитывая отсутствие предпосылок к удешевлению строительных работ, говорит один из них, «легко представить, как решением правительства сбор в 150 руб. будет индексироваться в три—пять раз».

Предложенная методика не разделяет рейсы по протяженности, потому удельный вес сбора в стоимости отдельных коротких маршрутов может оказаться заметным, говорит один источник “Ъ” в крупной компании. В качестве примера он привел рейс Владивосток—Комсомольск-на-Амуре, стоимость которого (по субсидируемому спецтарифу) составляет 3,7 тыс. руб. Таким образом, «базовый» сбор составит 4% от цены билета, а в случае его индексации до 600–700 руб. возрастет до 20%.

Кроме того, в проекте не описаны специальные условия для отдельных категорий пассажиров, например детей, для которых предусмотрена скидка в 50%, а также субсидированные перевозки. Не учитываются и пассажиры, следующие транзитом: «То есть один пассажир может четырежды заплатить сбор за один перелет, что окажет серьезное давление на хабовую модель перевозок».

В другой авиакомпании отметили, что нагрузка на перевозчиков с большей занятостью кресел окажется выше, чем на менее эффективные компании. Важно уравнять перевозчиков, ограничив размер сбора 85% емкости самолета, считают там.

Собеседник “Ъ” добавил, что авиакомпаниям важно, чтобы их пассажиры понимали, из чего складывается стоимость перевозки. По его словам, оператор должен регистрировать платеж в единой базе данных аэропортовых и аэронавигационных сборов для корректного применения перевозчиками. По словам источника “Ъ”, важно также зафиксировать, чтобы изменение ставки сбора вступало в силу через девять месяцев после принятия решения: «Изменение непосредственно перед вылетом станет неподъемной финансовой нагрузкой».

В то же время старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко полагает, что новый сбор почти не повлияет на рынок. По его словам, с 2024 года спрос на авиаперевозки в РФ превышает предложение, так как у авиакомпаний почти нет возможности выставить дополнительные провозные емкости. Такая ситуация, по его прогнозу, сохранится в ближайшие два-три года, «если в экономике не случится ничего экстраординарного».

Нет сомнений, продолжает эксперт, что падение спроса дотянется и до авиации, но в ближайшие годы пассажиры все еще смогут платить за перевозку больше, чем платят сейчас. Кроме того, авиакомпаниям «вовсе необязательно» полностью перекладывать новые расходы на потребителя, учитывая «огромную» годовую чистую прибыль авиакомпаний, продолжает господин Крамаренко. По его словам, если не сделать «запас по инфраструктуре», может повториться ситуация середины 2000-х годов, когда при взрывном спросе на перевозки отрасль столкнулась с катастрофической неготовностью аэропортов обеспечивать спрос.

