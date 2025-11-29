В Москве арестовали мужчину по делу о совершенном в 1998 году убийстве

В Москве задержали мужчину по делу о жестоком убийстве. Преступление было совершено в конце 1998 года на севере города. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Задержанному предъявлены обвинения по пунктам «д» и «з» ч. 2 ст. 105 УК (убийство с особой жестокостью из корыстных побуждений). По ходатайству следствия Головинский районный суд Москвы отправил мужчину под арест.

По версии следствия, вечером 30 декабря 1998 года обвиняемый был в гостях у знакомой на Ленинградском шоссе. В квартире, где часто хранились крупные суммы наличных, девушка готовилась к празднованию новогоднего корпоратива и попросила гостя уйти. В ответ мужчина схватил молоток и ударил ее по голове не менее 19 раз. От полученных травм она умерла на месте. После убийства мужчина похитил из квартиры более $14 тыс. и скрылся.

На начальном этапе установить личность и местонахождение преступника не удалось. Однако после повторных опросов свидетелей из разных регионов и изучения улик, в том числе отпечатков пальцев, следователи вышли на жителя Санкт-Петербурга. Выяснилось, что мужчина до 2015 года проживал в России под паспортом СССР и вел скрытный образ жизни.