На Афипском НПЗ потушен пожар после падения обломков БПЛА

Открытое горение на Афипском НПЗ ликвидировали. Пожар был потушен в 11:37, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на ГУ МЧС. Площадь возгорания оценивали в 250 кв. м.

Пожар на НПЗ произошел ночью 29 ноября из-за удара БПЛА. В результате была повреждена часть технического оборудования на территории завода, никто не пострадал. В тушении задействовали 65 человек и 21 единицу техники.

Также случился пожар на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия в поселке Афипский. Его потушили на площади 50 кв. м. По данным Минобороны РФ, над Краснодарским краем за ночь сбили 11 беспилотников.