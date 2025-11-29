Приставы в Югре списали долги участникам СВО по кредитам на 513 млн рублей

Сначала текущего года в рамках изменений действующего законодательства судебные приставы Югры (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) избавили от кредитных долгов 1475 участников специальной военной операции (СВО) на сумму 513 млн руб., сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО-Югре.

Помимо этого, 894 исполнительных производства прекращено в отношении 246 жен участников СВО на сумму 80 млн руб.

Отметим, ранее в ХМАО-Югре власти увеличили размер единовременной выплаты при заключении контракта на военную службу почти на 1 млн руб. Как сообщили в окружном правительстве, общая сумма выплат составит 4,1 млн руб. — что является рекордным показателем по России.

Ранее власти Тюменской области временно увеличили выплаты для тех, кто заключил контракт с Министерством обороны РФ для участия в СВО. К сегодняшнему дню выплаты повышены до 3,4 млн руб.

Артем Путилов