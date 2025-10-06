В Тюменской области выплаты контрактникам временно увеличены до 3,4 млн рублей

Правительство Тюменской области временно увеличило выплаты гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции (СВО) до 3,4 млн рублей, сообщили в информационном центре правительства региона.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Размер региональной выплаты составит 3 млн руб., федеральной — 400 тысяч руб.»,— говорится в сообщении.

Ранее размер выплаты в Тюменской области составлял 1,9 млн руб. Повышенную выплату получат граждане, заключившие контракт с 7 октября по 30 ноября включительно. Контракт необходимо заключить через военкомат Тюменской области или в пункте отбора на военную службу по контракту в Тюмени. Место прописки и проживания значения не имеет.

Полина Бабинцева