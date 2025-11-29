В Ирбите завершается строительство детсада на 270 мест по поручению Путина

В городе Ирбит (Свердловская область) завершается строительство нового детского сада на 270 мест по поручению Президента РФ Владимира Путина, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в проекте регионального бюджета на следующий год предусмотрены средства на решение ряда вопросов в Ирбите. Напомним, ранее, на прямой линии, Паслер рассказал, что в бюджете Среднего Урала на 2026 год увеличены расходы на социальную сферу, строительство дорог, расселение аварийного жилья и замену транспорта.

Кроме этого, Денис Паслер отметил, что в Ирбите в феврале 2026 года в новое дошкольное учреждение переедут воспитанники из трех детских садов. «Главная задача для руководства детсада — укомплектовать штат», — сообщил он.

Помимо этого, в муниципалитете завершается строительство двух многоквартирных домов в микрорайоне «Комсомольский» на 192 квартиры со спортивными и детскими площадками. В новостройку переедут свыше 130 семей, которые сейчас вынуждены жить в аварийном жилфонде.

Артем Путилов