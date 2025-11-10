Останина: детей с 8 лет вовлекают в преступную деятельность через Likee и Roblox

Детей уже с восьми лет вовлекают в преступную деятельность с помощью соцсетей и игровых платформ, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. В пример она привела платформу коротких видео Likee и игру Roblox.

«В комитет поступают едва ли не ежедневно письма от родительского сообщества»,— сказала госпожа Останина во время круглого стола «Проблемы деструктивного и аутодеструктивного поведения в современной подростково-молодежной среде» (трансляция велась на сайте Госдумы).

По мнению Нины Останиной, злоумышленники воздействуют на психику детей в соцсетях через страх, внушение и манипуляции. Негативный контент в интернете является триггером для детей, добавила депутат.

В МВД предупреждали о новых схемах мошенничества c помощью Roblox. В частности, злоумышленники предлагают детям купить игровую валюту Robux вне официального магазина по заниженной цене и просят назвать данные банковских карт родителей. Чаще всего злоумышленники пишут детям на тематических форумах, в чатах и соцсетях или в самой игре.