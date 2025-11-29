Air Astana и FlyArystan допустили задержки рейсов из-за обновления ПО для Airbus

Казахстанская авиакомпания Air Astana и лоукостер FlyArystan предупредили о задержках авиарейсов. Это связано со срочной директивой Airbus об обновлении программного обеспечения (ПО) ее самолетов, которыми пользуются оба перевозчика.

Air Astana сообщила, что Airbus обязал немедленно обновить ПО компьютера управления рулем высоты. Требования нужно выполнить до ближайшего вылета каждого самолета. В связи с этим вылеты самолетов Airbus, эксплуатируемых группой компаний Air Astana, будут задержаны в аэропортах базирования. Из-за этого возможны изменения и задержки рейсов.

Сейчас в группе авиакомпании Air Astana и Fly Arystan летают 38 самолетов типа Airbus. Из них на пяти бортах обновление не требуется. ПО трех самолетов обновят в Актау, четырех — в Астане, шести — в Алматы, следует из данных Комитета гражданской авиации Казахстана. Ведомство добавило, что аэропорты Астаны и Алматы работают в штатном режиме.

Air Astana — крупнейший казахстанский авиаперевозчик. В ноябре подписала меморандум на поставку до 50 самолетов семейства Airbus A320neo с 2031 года. Основную часть заказа составят Airbus A321LR. FlyArystan — казахстанская бюджетная авиакомпания, «дочка» Air Astana.

28 ноября Airbus сообщил, что выявил «значительное количество» самолетов A320, в которых могут возникнуть проблемы в системах управления полетом. В эксплуатации компании находится около 11,3 тыс. самолетов семейства А320. Собеседник «Ъ» в экспертном сообществе полагает, что обновление ПО на воздушных судах вряд ли приведет к масштабным сбоям в международном сообщении.